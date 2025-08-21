Маркетолог предупредила о росте цен на ряд товаров в России в сентябре

Осень принесёт россиянам новое повышение цен на некоторые товары. Как сообщила маркетолог, кандидат наук Надежда Александрова в беседе с NEWS.ru, в сентябре подорожают мясная продукция, бытовая химия и средства гигиены. Основной причиной роста станет нестабильность курса доллара.

По словам эксперта, стоимость некоторых категорий товаров может вырасти на 4-8%.

Как мы видим, на мясную продукцию уже стали повышаться цены, в сентябре будет продолжение. Бытовая химия и средства гигиены — чаще всего товары импортные, и если доллар не стабилизируется, то стоимость будет расти.

Она добавила, что логика ретейла часто приводит к тому, что подорожание одной категории товаров может потянуть за собой аккуратное увеличение стоимости и других.

Хорошей новостью стало заявление о стабильности цен на куриные яйца. По словам специалиста, их стоимость в сентябре останется на том же уровне, но если и будет подорожание, то незначительное.

Надежда Александрова советует заранее продумывать покупки и не поддаваться на импульсивные траты.

Безусловно, можно запастись товарами долгого срока заранее, но лучше сравнивать стоимость в разных магазинах, не брать по акции лишнего, ходить чётко со списком.

