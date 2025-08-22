Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть яблоки

Популярный миф о безусловной пользе яблок для всех и каждого развеяла диетолог Лариса Никитина в беседе с URA.RU. Несмотря на статус одного из самых полезных фруктов, богатых витаминами и клетчаткой, яблоки могут нанести серьёзный вред здоровью определённой группе людей.

По словам эксперта, категорически нельзя употреблять яблоки, особенно кислых зелёных сортов, людям с диабетом как первого, так и второго типа. Это связано с высоким содержанием сахаров и углеводов, которые могут спровоцировать скачок глюкозы в крови.

Также строгим противопоказанием являются острые воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как язва и гастрит в стадии обострения. Кислоты, содержащиеся во фрукте, могут раздражать слизистую и усугублять состояние. Отказаться от яблок следует и тем, у кого выявлена индивидуальная аллергическая реакция.

Специалист рекомендует с осторожностью вводить яблоки и в рацион детей: лучше начинать давать их после 7-8 месяцев в запечённом виде, чтобы избежать газообразования и болей в животе.

