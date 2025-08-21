Застрявшая на пике Победы альпинистка потеряла в горах мужа четыре года назад

Российская альпинистка Наталья Наговицына уже более недели борется за жизнь на склонах пика Победы (7439 м) в Кыргызстане. 47-летняя спортсменка получила перелом ноги во время спуска 12 августа и с тех пор заблокирована на высоте около 7000 м, в то время как экстремальные погодные условия срывают все попытки спасательной операции.

Это не первая трагедия в жизни Натальи. Четыре года назад, в августе 2021 года, на соседней вершине Хан-Тенгри (7010 м) от инсульта погиб её муж Сергей. Наталья отказалась оставить супруга и оставалась с ним до самого конца. Несмотря на эту потерю, она вернулась в горы, чтобы покорить пик Победы и установить табличку в память о муже, пишет URA.RU.

Попытки спасти Наталью пока безуспешны. 17 августа вертолётная группа Минобороны России при попытке эвакуировать альпинистку попала в турбулентность и совершила аварийную посадку, в результате чего пострадали пилот и спасатель. Пеший спуск также практически невозможен: по словам вице-президента Федерации альпинизма России Александра Пятницина, для этого требуется не менее 30 человек из-за крайне сложного рельефа трёхкилометрового гребня.

Наталья Наговицына получила травму 12 августа. В этот момент с ней был напарник, который оказал первую помощь и отправился в штурмовой лагерь за помощью.

На следующий день к женщине добрались два других альпиниста — из Италии и Германии. Они принесли ей еду, газ для горелки, спальник и попытались организовать спуск. Спустится в этот день им не удалось, они остались ночевать на высоте 7000 м. На следующий день самочувствие итальянского альпиниста резко ухудшилось, а 15 августа он скончался от обморожения и отёка мозга.

Последний раз Наталью видели живой 19 августа с дрона: она лежала в повреждённой палатке, укутанная в спальник. Сейчас её родные, спасатели и всё альпинистское сообщество, признавая шансы на спасение минимальными, продолжают надеяться на чудо и возможность эвакуации.

