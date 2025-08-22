Врач-терапевт назвала простые способы победить отёки летом

Жаркая погода нередко становится причиной отёков, вызванных задержкой жидкости в организме. О том, как быстро справиться с этой сезонной проблемой и в каких случаях она может сигнализировать о серьёзной опасности, в беседе с Life.ru рассказала врач-терапевт, кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова.

Специалист пояснила, что жара вызывает расширение кровеносных сосудов, что замедляет кровоток и повышает давление, делая стенки капилляров более проницаемыми. Это и приводит к отёкам, которые чаще всего затрагивают ноги и стопы. В группе риска — женщины, люди с избыточным весом и пожилые.

Врач Серебрякова подчеркнула, что, хотя в большинстве случаев отёки — временное явление, иногда они могут быть симптомом нарушений в работе сердца, почек или сосудов. Тревожными сигналами, требующими обязательной консультации врача, являются внезапные односторонние отёки, боль, одышка, учащённое сердцебиение, а также припухлости, которые долго не проходят или усиливаются.

Для тех, чьи отёки не связаны с серьёзными заболеваниями, терапевт дала несколько действенных рекомендаций:

использовать компрессионные чулки (после консультации с врачом);

регулярно заниматься простой физической активностью: гимнастика для ног, прогулки;

соблюдать питьевой режим (1,5–2,5 литра воды в день) и сократить потребление соли;

делать прохладные ванночки для ног и избегать прямых солнечных лучей.

