«Спортивные выходные» с размахом отпразднуют свой пятилетний юбилей в «Лужниках»

24 августа в ОК «Лужники» пройдёт масштабный фестиваль «Спортивные выходные». Мероприятие организовано Департаментом спорта города Москвы в рамках форума «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего». В программе — десятки бесплатных тренировок и мастер-классов от звёздных спортсменов и артистов.

Занятия будут проходить в формате марафона, к которому можно присоединиться в любой момент. Тренировки подойдут абсолютно каждому вне зависимости от уровня физической подготовки.

Так, с 14:00 до 15:00 пройдёт танцевальный час с певицей Катей Адушкиной, с 15:30 до 16:30 на главной сцене состоится тренировка «Фитрок» с певцом, актёром и телеведущим Митей Фоминым. Далее с 17:00 до 18:00 секретами эффективной функциональной тренировки поделятся фигурист Александр Энберт и его супруга Алеся. Ещё один мастер-класс Александр проведёт с 15:00 до 16:00 на катке в зоне фиджитал-хоккея. С 18:30 до 19:30 всех желающих хорошо размяться ждёт фигуристка Алина Загитова на занятие «БАРРЕ».

Ценителей падела организаторы приглашают с 12:00 до 15:30 на Кубок Московского спорта по этому виду спорта, а в течение дня в пляжной зоне пройдёт Кубок Москвы по футволею. Любители экстремальных видов спорта с 11:00 до 16:00 смогут посетить соревнования по BMX-фристайлу, а сразу после них с 16:00 до18:00 — поучаствовать в мастер-классах от профессиональных райдеров — членов сборной России по BMX. С 13:00 до 15:00 свой мастер-класс в воркаут-парке проведёт топовый воркаут гость Михаил Китаев.

В течение всего дня будут работать открытые спортивные площадки с возможностью поиграть в бадминтон, фрисби, настольный теннис, настольный хоккей и футбол. Для самостоятельных тренировок подготовлена зона с виртуальным тренером: здесь можно выбрать любую программу из проекта «Спортивные выходные» и заниматься в удобном ритме.

Всех желающих приглашают на интерактивный велотренажёр, интерактивную беговую дорожку, килтерборд, фиджитал-бильярд. В зоне скалолазания предусмотрены тренировки для детей и взрослых разного возраста. Юных посетителей ждут в специальной зоне с интерактивной раскраской, ретро-играми на денди, настольными играми и местом для отдыха. Завершит день концерт Юлианны Карауловой — гостей приглашают к 20:00.

