Арахнолог из МГУ объяснил, опасны ли укусы пауков-ос, заполонивших Москву

Lifestyle Новости

Арахнолог из МГУ объяснил, опасен ли укус пауков-ос, заполонивших Москву

Паниковать не стоит. Заполонившие Москву и другие регионы России пауки-осы, несмотря на свой грозный вид и наличие яда, не представляют серьёзной угрозы для людей. Такое заявление в беседе с NEWS.ru сделал арахнолог, сотрудник биологического факультета МГУ Федор Мартыновченко.

Специалист пояснил, что укус аргиопы Брюнниха (научное название этих членистоногих) гораздо менее болезненный, чем у осы, и в подавляющем большинстве случаев не имеет никаких последствий для здоровья.

Кусаются они, в общем-то, не больно. Да, они способны прокусить кожу, но укус будет менее болезненным, чем у той же осы. Конечно, может возникнуть аллергия, но это большая редкость. В 99,9% случаев никаких последствий от укуса не будет.

Эксперт подчеркнул, что эти пауки никогда не нападают на людей первыми. Проявить агрессию они могут только в случае самозащиты — например, если их взять в руку или разрушить их паутину. Кроме того, несмотря на громкие заголовки о «нашествии», в столице аргиопы встречаются не так часто.

