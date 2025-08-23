Скидки
Lifestyle Новости

Опубликован список самых красивых актрис 2025 года

Опубликован список самых красивых актрис 2025 года
Самые красивые актрисы 2025 года
Свою версию рейтинга представил крупнейший в мире портал о кино. IMDb (Internet Movie Database) опубликовал список самых красивых актрис 2025 года.

Золото рейтинга досталось Марго Робби, известной по фильмам «Барби» и «Волк с Уолл-стрит». На втором месте — Шейлин Вудли («Дивергент», «Виноваты звёзды»). Бронзу забрала Дилраба Дилмурат («Вечная любовь», «Любовь от кутюр»).

В первую десятку списка главных красавиц кинематографа также вошли Нэнси Макдони, Кристи Санон, Хании Аамир, Ана де Армас, Эмма Уотсон, Эмбер Хёрд, Ханде Эрчел.

