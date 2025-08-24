Скидки
Врач раскрыла частую причину хронической усталости осенью

Сокращение светового дня осенью и связанный с этим дефицит витамина D являются одной из самых распространённых причин развития синдрома хронической усталости. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова.

Как пояснила врач, постоянная усталость, которая не проходит даже после полноценного сна и отдыха, может быть сигналом организма о серьёзных проблемах. Среди них — анемия, диабет, депрессия или нарушения в работе щитовидной железы. Если это состояние длится более двух-трёх недель, специалист настоятельно рекомендует обратиться к врачу.

Часто такая хроническая усталость бывает связана с нехваткой витаминов и микроэлементов, особенно осенью и зимой, когда снижается поступление витамина D из-за малого количества солнца.

Помимо «солнечного» витамина, причиной упадка сил может быть недостаток железа, витаминов группы B, магния и витамина C, поскольку эти вещества критически важны для работы нервной и мышечной систем, кроветворения и поддержки иммунитета.

Для профилактики осенней хандры и хронической усталости врач рекомендует пересмотреть свой рацион. В него следует включить свежие овощи, крупы, рыбу и мясо, которые являются естественными источниками необходимых витаминов и микроэлементов.

