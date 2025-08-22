Скидки
Дженнифер Лопес поразила поклонников преображением

Дженнифер Лопес
Комментарии

Звезда перевоплотилась для главной роли в новом фильме. Дженнифер Лопес снимается в картине «Поцелуй паучихи». На днях был представлен трейлер проекта.

Фото: 1000 Eyes, Artists Equity, Josephson Entertainment, Nuyorican Productions

На кадрах, опубликованных в Сети, Лопес предстала в образе блондинки. Артистка позировала перед камерой в образе с ретроукладкой и алыми губами. В «Поцелуе паучихи» Дженнифер исполняет роли кинодивы Ингрид Луны.

«Вылитая Мадонна», «Мне показалось, что это Гвен Стефани», «Я совсем не узнал Джей Ло. Ей очень идёт такой макияж», — написали поклонники поп-дивы под кадрами.

