Дженнифер Лопес поразила поклонников преображением

Звезда перевоплотилась для главной роли в новом фильме. Дженнифер Лопес снимается в картине «Поцелуй паучихи». На днях был представлен трейлер проекта.
Фото: 1000 Eyes, Artists Equity, Josephson Entertainment, Nuyorican Productions
На кадрах, опубликованных в Сети, Лопес предстала в образе блондинки. Артистка позировала перед камерой в образе с ретроукладкой и алыми губами. В «Поцелуе паучихи» Дженнифер исполняет роли кинодивы Ингрид Луны.
«Вылитая Мадонна», «Мне показалось, что это Гвен Стефани», «Я совсем не узнал Джей Ло. Ей очень идёт такой макияж», — написали поклонники поп-дивы под кадрами.
