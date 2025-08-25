В Москве прошёл традиционный полумарафон «Лужники»

На старт забега вышли около 7 тыс. человек. 24 августа в Москве состоялся полумарафон «Лужники». Его участники преодолели 21,1 км и прикоснулись к истории легендарного Олимпийского комплекса.

Золото полумарафона среди мужчин забрал Ринас Ахмадеев. Он преодолел дистанцию за 1 ч. 03 мин. 11 сек. и установил новый рекорд соревнований. Победу среди женщин одержала Алла Сидорова. Она стала новой рекордсменкой, финишировав за 1 ч. 13 мин. 25 сек.

Первое место в эстафете заняла команда ANTA Running Club Speed, показавшая результат в 1 ч. 10 мин. 11 сек. Всего победителями и призёрами полумарафона стали пять мужчин и пять женщин в абсолютном первенстве, а также три самые быстрые команды в любительской эстафете.

Фото: Беговое сообщество

Результаты полумарафона «Лужники»

Место Полумарафон (21,1 км) Мужчины Женщины 1 место Ринас Ахмадеев 1:03:11 (рекорд соревнования) Алла Сидорова 1:13:25 (рекорд соревнования) 2 место Илдар Миншин 1:04:54 Софья Каменева 1:14:02 3 место Андрей Лейман 1:05:16 Елена Седова 1:14:33 4 место Сергей Петров 1:06:47 Екатерина Родичева 1:15:59 5 место Артём Цибак 1:06:58 Мария Семенцова 1:16:04 Любительская эстафета 1 место ANTA Running Club Speed 1:10:11 2 место MRRC-Пики 1:10:31 3 место 42run.ru 1:11:11

Победители и призёры полумарафона «Лужники» получили кубки, подарки от партнёров, а также денежные вознаграждения. Общий призовой фонд забега в этом году составил 690 000 рублей. Всем участникам, которые уложились в установленный лимит времени, вручили памятные медали. В этом году дизайн наград был вдохновлён Чемпионатом мира по футболу 2018 года, финальный матч которого состоялся в «Лужниках».

23 августа на территории Бегового центра прошёл Детский забег, где юные спортсмены от 4 до 13 лет в зависимости от возрастной категории соревновались на дистанциях 400 м или 800 м. Каждый участник был награждён медалью, а три лучших бегуна среди мальчиков и девочек в каждой возрастной группе получили кубки и подарки.

