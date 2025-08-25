Аномальное похолодание ожидается в конце августа в Москве

Скидки
Аномальное похолодание в конце августа в Москве
Жителей столичного региона ждёт аномально холодная последняя неделя августа. Как рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в беседе с NEWS.ru, с понедельника по среду дневная температура не поднимется выше +12…+17 градусов.

Ночью столбики термометров опустятся до +6…+11 градусов, а в отдельных районах Подмосковья возможны и более низкие показатели. По словам эксперта, такая температура ниже климатической нормы на 3-6 градусов.

Конечно, это ненормально — такие температуры даже для конца августа. Всё-таки ещё в конце месяца бывали более тёплые деньки.

Однако синоптик дал москвичам и небольшой повод для оптимизма. Он не исключил, что в последние дни месяца, 30 и 31 августа, температура может ненадолго вернуться к более привычным значениям: до +20 градусов и выше.

Синоптик Ильин уточнил прогноз на 1 сентября в Москве

