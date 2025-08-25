Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Пропавших на Курилах туристов нашли живыми

Пропавших на Курилах туристов нашли живыми
Пропавших на Курилах туристов нашли живыми
Аудио-версия:
Комментарии

Их забрал вертолёт МЧС. Девять туристов и гид-инструктор, пропавшие во время похода на южнокурильском острове Итуруп, найдены. Группа потерялась из-за тумана. Все туристы живы.

Сотрудники ведомства подняли на борт вертолёта туристов, всех доставят в город Курильск. В медпомощи никто не нуждается, — сообщили в пресс-службе МЧС.

Глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин уточнил, что туристам оказывается необходимая поддержка.

Организовано горячее питание на базе гостиницы. Оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное, — написал Истомин в личном блоге.

Напомним, незарегистрированная группа из девяти женщин и мужчины-гида, не вернулась с маршрута 23 августа. Они совершали восхождение на вулкан Баранского. Спасатели выдвинулись на вертолёте на поиски в ночь на 25 августа.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Вице-президент ФАР не подтвердил информацию о гибели альпинистки Наговициной
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android