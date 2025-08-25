Пропавших на Курилах туристов нашли живыми

Их забрал вертолёт МЧС. Девять туристов и гид-инструктор, пропавшие во время похода на южнокурильском острове Итуруп, найдены. Группа потерялась из-за тумана. Все туристы живы.

Сотрудники ведомства подняли на борт вертолёта туристов, всех доставят в город Курильск. В медпомощи никто не нуждается, — сообщили в пресс-службе МЧС.

Глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин уточнил, что туристам оказывается необходимая поддержка.

Организовано горячее питание на базе гостиницы. Оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное, — написал Истомин в личном блоге.

Напомним, незарегистрированная группа из девяти женщин и мужчины-гида, не вернулась с маршрута 23 августа. Они совершали восхождение на вулкан Баранского. Спасатели выдвинулись на вертолёте на поиски в ночь на 25 августа.

