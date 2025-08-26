Трёхдневная рабочая неделя ждёт россиян в ноябре 2025 года

В ноябре жителей России ждут длинные выходные. На это указывает постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году.

День народного единства, 4 ноября, в этом году выпадает на вторник. Правительство приняло решение сделать выходным днём и 3 ноября — выходной перенесён с субботы 1 ноября.

Таким образом, россияне отработают шесть дней, с 27 октября по 1 ноября, отдохнут три дня, а затем вновь выйдут на работу только на три дня: 5, 6 и 7 ноября.

Для большинства эти ноябрьские праздники станут последними длинными выходными в году перед новогодними каникулами. Согласно проекту постановления, в 2026 году новогодний отдых планируется сделать продолжительностью 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.

