Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Путешественница попала впросак из-за того, что доверилась нейросети

Путешественница попала впросак из-за того, что доверилась нейросети
Девушку не пустили в Пуэрто-Рико из-за нейросети
Аудио-версия:
Комментарии

Долгожданный отдых Мэри Кальдас сорвался из-за искусственного интеллекта. Блогер планировала посетить Пуэрто-Рико. Онлайн-помощник заверил её, что гражданам Евросоюза не требуется получать визу.

На границе выяснилось, что путешественники из ЕС обязаны заблаговременно зарегистрироваться в специальной электронной системе и получить разрешение на въезд. Об этом нейросеть в диалоге с Кальдас не упомянула.

Я спросила всё у ИИ. Он сказал, что мне не нужно получать никакие документы. Думаю, он отомстил так за неприятные имена, которые я ему давала, — сказала Мэри.

Блогер подчеркнула, что отныне не будет слепо доверять нейросетям, и призвала других тоже проверять всю информацию, получаемую от искусственного интеллекта.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Эксперт рассказал, как отказ от системы «всё включено» повлияет на туристов в Турции
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android