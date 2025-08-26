Эксперт перечислил признаки, выдающие турагента-мошенника

Аферисты придумывают всё более изощрённые схемы. Заведующий кафедрой туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета доктор экономических наук Вениамин Каганов в беседе с NEWS.ru рассказал, какие признаки могут говорить о том, что турагент — мошенник. Эксперт отметил, что аферисты, как правило, предлагают путёвки по слишком приятным ценам.

Как распознать мошенничество при покупке тура? Откажитесь от сотрудничества, если цена значительно, на 20-30%, ниже, чем у всех крупных и проверенных операторов. Скидки, преференции на день рождения и прочее — такого не бывает. Компания не может торговать в убыток. Ещё один маркер, который может указывать на мошенничество, – когда турагент отказывается предоставить договор до оплаты под разными предлогами. Помните, вначале договор — потом оплата, — предупредил Каганов.

Второе, на что стоит обратить внимание, отсутствие у турагентства офиса. Мошенникам проще скрываться онлайн. Кроме того, обычно аферисты не утруждаются, поэтому поймать их можно на отсутствии элементарной информации о деталях поездки.

Какие ещё звоночки могут указывать на мошенничество в сфере продаж туров? Продавец не имеет своего офиса или его адрес не имеет отношения к компании. Представитель компании не может внятно ответить на вопросы о номере рейса, типе самолёта, точном названии отеля на картах, условиях прекращения договора. Всё это намекает на то, что здесь что-то не так, — подчеркнул Каганов.

