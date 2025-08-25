Скидки
В Москве прошёл первый фестиваль самодельных летательных аппаратов «Летфест»

Фестиваль «Летфест»
23 августа в Парке «Музеон» на Крымской набережной состоялся первый фестиваль самодельных летательных аппаратов — «Летфест». Он стал одним из самых ярких спортивно-развлекательных мероприятий лета. Мероприятие собрало более 300 тыс. гостей. Организатор — Департамент спорта города Москвы. Победу одержала команда Михаила Сергачёва «Сектор 98».

Фото: Московский спорт

На старт вышли 20 сборных, в числе капитанов:

  • двукратный обладатель Кубка Стэнли, защитник НХЛ «Юта Маммот» Михаил Сергачёв в составе команды «Сектор 98», участники которой представляют благотворительный фонд помощи семьям и детям с ОВЗ «Сектор 98»;
  • олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова;
  • олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян;
  • олимпийский призёр по фигурному катанию Евгения Медведева;
  • олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин;
  • чемпион мира по джиу-джитсу и боец смешанных единоборств Джефф Монсон;
  • нападающий сборной России и «Динамо» (Москва), лучший футболист России 2024 года Константин Тюкавин;
  • претендент на титул регулярного чемпиона мира по боксу по версии WBA Дмитрий Кудряшов;
  • олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова;
  • блогер Влад А4 и команда А4 Production;
  • представители клубов «Локомотив» и «Динамо».

Также в составе команд принимали участие артисты Nebezao, Terry, Максим Свобода и представители радиопрограммы «Бригада У».

Полёты аппаратов с уникальными конструкциями и дизайном проходили с шестиметровой рампы прямо над Москвой-рекой. Жюри оценивало креативность, зрелищность и дальность полёта. Команда «Сектор 98» набрала максимальное количество баллов во всех категориях, представив свою летательную конструкцию в виде хоккейной шайбы. Музыкальными хедлайнерами вечера стали группа «Звери», Татьяна Буланова и SHAMAN.

