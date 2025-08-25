В Москве прошёл первый фестиваль самодельных летательных аппаратов «Летфест»

23 августа в Парке «Музеон» на Крымской набережной состоялся первый фестиваль самодельных летательных аппаратов — «Летфест». Он стал одним из самых ярких спортивно-развлекательных мероприятий лета. Мероприятие собрало более 300 тыс. гостей. Организатор — Департамент спорта города Москвы. Победу одержала команда Михаила Сергачёва «Сектор 98».

Фото: Московский спорт

На старт вышли 20 сборных, в числе капитанов:

двукратный обладатель Кубка Стэнли, защитник НХЛ «Юта Маммот» Михаил Сергачёв в составе команды «Сектор 98», участники которой представляют благотворительный фонд помощи семьям и детям с ОВЗ «Сектор 98»;

в составе команды «Сектор 98», участники которой представляют благотворительный фонд помощи семьям и детям с ОВЗ «Сектор 98»; олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова ;

; олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян ;

; олимпийский призёр по фигурному катанию Евгения Медведева ;

; олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин ;

; чемпион мира по джиу-джитсу и боец смешанных единоборств Джефф Монсон;

нападающий сборной России и «Динамо» (Москва), лучший футболист России 2024 года Константин Тюкавин;

претендент на титул регулярного чемпиона мира по боксу по версии WBA Дмитрий Кудряшов;

олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова;

блогер Влад А4 и команда А4 Production;

и команда А4 Production; представители клубов «Локомотив» и «Динамо».

Также в составе команд принимали участие артисты Nebezao, Terry, Максим Свобода и представители радиопрограммы «Бригада У».

Полёты аппаратов с уникальными конструкциями и дизайном проходили с шестиметровой рампы прямо над Москвой-рекой. Жюри оценивало креативность, зрелищность и дальность полёта. Команда «Сектор 98» набрала максимальное количество баллов во всех категориях, представив свою летательную конструкцию в виде хоккейной шайбы. Музыкальными хедлайнерами вечера стали группа «Звери», Татьяна Буланова и SHAMAN.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.