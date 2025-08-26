Более 2500 человек примут участие в «Гонке Героев» в Туле

Традиционный забег с препятствиями «Гонка Героев» состоится 30 августа в парке активного отдыха «Некрасово» (Тульская область). В ней примут участие более 2500 человек.

Участникам предстоит преодолеть 8-километровую трассу с 28 препятствиями различной степени сложности на силу, ловкость и выносливость. Она включает в себя традиционные рукоходы, заборы, рвы и преграды из воды и грязи. Также, чтобы достичь финиша, нужно будет проползти под колючей проволокой, преодолеть барьер из брёвен и проползти в проёме между шинами.

«Гонка Героев» пройдёт в индивидуальном и командном форматах: на старт выйдут более 60 корпоративных команд, среди которых будут представлены команды правительства Тульской области, хоккейного клуба АКМ, а также крупнейших компаний страны.

Также состоится отдельная категория стартов — чемпионат. Около 225 участников будут разделены на пять категорий — PRO, AGE 18-29, AGE 30-34, AGE 35-39, AGE 40+. Победители каждой из них будут отмечены специальными призами и подарками от «Лиги Героев» и партнёров соревнований.

Пройти «Гонку» может любой желающий старше 18 лет в одном из двух форматов: индивидуально в массовом старте или в составе команды из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора.

