Эксперт объяснила, почему фитнес-клубы не продают карты на несколько лет

Долгосрочные абонементы в фитнес-клубы сроком на два-три года, а тем более «вечные» карты практически исчезли с рынка. Как сообщила в беседе с NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина, это ответ индустрии на изменившееся поведение клиентов и экономические реалии.

Главная причина — осторожность самих покупателей. В условиях неопределённости люди не хотят брать на себя долгосрочные финансовые обязательства, пояснила Силина. Современные клиенты ценят свободу выбора и гибкие условия, а не разовую покупку на много лет вперёд.

Со стороны бизнеса тоже есть веские причины отказываться от крупных единоразовых платежей. Получив всю сумму сразу, клуб берёт на себя обязательство годами предоставлять услуги без дополнительного дохода от этого клиента. За это время могут существенно вырасти операционные расходы: арендная плата, коммунальные тарифы, зарплаты тренеров и стоимость оборудования.

Заложить все эти риски и потенциальную инфляцию в цену абонемента на несколько лет вперёд — значит сделать его непомерно дорогим и непривлекательным для большинства покупателей. Как отметила эксперт, сейчас выгоднее ежегодно продлевать отношения с клиентом, имея возможность гибко корректировать условия и тарифы, чем один раз продать «абонемент навсегда» и потом работать себе в убыток.

