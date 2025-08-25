15 тысяч зрителей, артисты и звёзды спорта. В Нижнем Новгороде прошёл второй ПАРИ ФЕСТ

22 и 23 августа в Нижнем Новгороде состоялся масштабный фестиваль ПАРИ ФЕСТ. В мероприятии, титульным партнёром которого выступила букмекерская компания PARI, на глазах 15 тыс. зрителей приняли участие более 100 артистов.

ПАРИ ФЕСТ прошёл второй год подряд и по размаху превзошёл дебютный ивент. Организаторы подготовили множество активностей: на главной площадке и соседних сценах состоялись десятки музыкальных выступлений, фестивали уличного искусства, киберзона с участием звезд киберспорта, спортивные конкурсы, автограф-сессия и представление новых игроков хоккейного клуба «Торпедо». Также были добавлены развлекательные зоны и тематические локации. Зрители смогли насладиться необычным космическим пикником и приняли участие в первой премии BEAM x НА ШУМЕ с награждением проектов, формирующих культурную среду Нижнего Новгорода.

Главной локацией события стала Стрелка на слиянии Оки и Волги. Для гостей фестиваля выступили хедлайнеры проекта — OG Buda, Feduk и Дора. Вместе с ними на сцену вышли «Моя Мишель», ICEGERGERT, ANIKV, «Словетский live band», Lesha Mironov & Mc SND (AVG), Минаева, «Свидание», Андрей Катиков, Nemiga.

Одним из самых ярких событий уикенда стали медиатурнир по баскетболу в формате 3x3 среди любителей от PARI и турнир по паделу. Победу в баскете и приз в 300 000 рублей праздновала команда DAWGS с играющим тренером и чемпионом Евробаскета-2007 Антоном Понкрашовым. В паделе лучшими стали Максим Колобов и Хулио Лаутаро из клуба Lunda, забравшие призовые в 400 000 рублей.

Не остались без внимания и поклонники киберспорта. PARI организовал автограф-сессию и паблик-ток с участием звёзд индустрии и амбассадоров букмекера. Среди участников были Дмитрий Recrent Осинцев, Qikert и Luxury Girl. В специальном шоу-матче по CS 2 команда рэпера OG Buda под названием «Сапоги» обыграла коллектив стримера Recrent.

Кроме того, в музыкальной программе мероприятия были задействованы панорамная сцена с артистами электронной музыки, а также пространство шоу-кейсов молодых исполнителей и брейк-батлов. Фестиваль продолжился ночью.

Совместно с благотворительным фондом «Пари и побеждай» организаторы создали комфортную среду для гостей с ограниченными возможностями: перевод концертов на русский жестовый язык, экскурсии с тифлокомментарием, подиум у главной сцены, доступные туалеты, шумоподавляющие наушники и льготные билеты. В зоне «Ген человечности» участники могли попробовать адаптивные виды спорта.

«Когда мы впервые задумали ПАРИ ФЕСТ, то хотели создать не просто праздник. Мы мечтали о месте, где рождается новое. Где музыка, спорт, искусство и люди встречаются без границ. Где каждый может почувствовать себя частью чего-то большего. И в эти два дня Нижний Новгород был именно таким местом. Приятно осознавать, что фестиваль стал ежегодным и вырос в масштабах», — поделился Руслан Медведь, CEO букмекерской компании PARI.