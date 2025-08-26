Красный, жёлтый или зелёный: врач объяснила, как цвет перца влияет на его пользу

Врач-диетолог Марьяна Джутова рассказала, чем отличаются друг от друга сладкие перцы разного цвета и как выбрать самый полезный вариант. Оказалось, что цвет — это прямой показатель зрелости и питательной ценности плода.

По словам эксперта, любой болгарский перец — это низкокалорийный источник клетчатки и витаминов. Однако между зелёными, жёлтыми и красными плодами есть ключевая разница.

Как отмечает диетолог, красный перец — это лидер по содержанию витамина C, бета-каротина и антиоксидантов. Это полностью зрелый, самый сладкий и полезный вариант. Жёлтый близок к нему по составу, но чуть менее насыщен каротиноидами. А зелёный перец — это недозрелый плод. В нём меньше витаминов и сахаров, зато он самый хрустящий и часто более доступный по цене.

По словам Джутовой, один средний перец способен более чем на 100% покрыть суточную потребность взрослого человека в витамине С, который критически важен для иммунитета, синтеза коллагена и защиты клеток от старения. Особую ценность перец представляет для людей, ведущих активный образ жизни: он помогает в восстановлении мышц после тренировок, улучшает микроциркуляцию крови и способствует выносливости.

Специалист рекомендует съедать один средний перец в день (100-150 г). С осторожностью к нему стоит относиться лишь тем, у кого диагностированы обострения заболеваний ЖКТ (гастрит, язва), так как клетчатка может раздражать слизистую.

