Психолог объяснила, как спорт помогает заряжать «социальную батарейку»

Практикующий психолог Мария Ивлева объяснила, что такое «социальная батарейка» — метафора, описывающая запас эмоциональной энергии для коммуникации — и как спорт помогает её эффективно заряжать. По словам эксперта, ключевую роль играют не сами физические нагрузки, а качество социальных взаимодействий во время тренировок.

Когда уровень эмоциональной энергии высок, мы чувствуем себя бодрыми, вовлечёнными и готовыми к новым свершениям. Нам хочется общаться, пробовать новое, делиться идеями. Но если её запас истощается, даже простые социальные контакты начинают казаться тяжёлым испытанием.

Специалист выделяет два типа взаимодействий во время физической активности:

Командные виды спорта (футбол, волейбол), где возникает ощущение единства и общего азарта, или социальные танцы (сальса, бачата), которые предлагают структурированное и предсказуемое общение, комфортное даже для интровертов; истощающие. Агрессивная конкуренция без уважения, неискренность в группе или давление со стороны тренера, которые заставляют тратить силы впустую.

Важнейшим фактором подзарядки, по словам психолога, является чувство принадлежности к сообществу — будь то беговой клуб, группа кроссфита или танцевальная школа. Совместные цели, поддержка и общий эмоциональный опыт на массовых забегах или марафонах способствуют выбросу окситоцина — «гормона доверия», что создаёт мощный ресурс для борьбы со стрессом.

Эксперт также перечислила признаки «севшей» социальной батарейки, которые проявляются и в спорте: эмоциональное истощение на групповых тренировках, снижение интереса к общению в раздевалке после занятий, раздражительность и апатия.

Для восстановления энергии Ивлева рекомендует дать себе отдых, сменить формат занятий на менее социальный (например, плавание или индивидуальные тренировки) и главное — прислушиваться к своим ощущениям, чтобы вовремя заметить перегрузку.

