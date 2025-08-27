Альпинист назвал признаки, по которым можно отличить профессионального горного гида

Туристу стоит внимательно оценить опыт выбранного сопровождающего. Чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселёв в беседе с NEWS.ru назвал критерии, по которым можно определить уровень профессионализма горного гида.

Как понять профессионализм гида? Это опыт проведения туров на той горе, на которую вы хотите подняться. Если вы идёте на пик Победы, как Наталья Наговицина, логично было бы выбрать гида, который уже не раз там бывал и знаком с этой горой, а не человека, который был там один раз. Также важен опыт самого гида: сколько восхождений у него за плечами. Например, если у него два восхождения на Эльбрус или у него есть «Снежный барс» (неофициальный титул у альпинистов, покоривших все семитысячники бывшего СССР) и опыт 300–400 восхождений. Также стоит обратить внимание на компанию, которую вы выбираете: насколько долго она на рынке и как ведёт дела, ― посоветовал Киселёв.

Эксперт отметил, что часто места на восхождения с профессиональным гидом бронируются моментально. У настоящих знатоков дела всегда большие очереди. Ценник на их услуги соответствующий.

Надо понимать, что, как и при любом товаре или услуге, дешёвый гид — это обычно непрофессионал. Профессионалов не так-то легко найти, у них обычно есть очереди. Если вы выбираете гида в последний момент, это не самый лучший вариант. Дешёвый гид — скорее всего, непрофессионал, ― сказал Киселёв.

