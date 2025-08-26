Собянин пообещал создать в Москве больше пляжей, чем в Сочи

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об амбициозных планах столицы обогнать главный российский курорт — Сочи — по количеству обустроенных пляжных зон. Такое заявление градоначальник сделал в интервью «Комсомольской правде».

Ключевой стратегией для достижения этой цели является масштабная работа по очистке Москвы-реки. Как отметил Собянин, за последнее десятилетие содержание нефтепродуктов в воде удалось сократить вдвое благодаря работе специального флота и переходу городского транспорта на более экологичные стандарты Евро-4 и Евро-5.

Мэр отметил, что вскоре купаться в Москве-реке можно будет на всём её протяжении. Сейчас безопасными для купания считаются лишь участки на севере и в центре города, в то время как южная часть реки ещё не соответствует нормам Роспотребнадзора.

Параллельно с очисткой природных водоёмов в столице реализуется программа создания искусственных. Ярким примером Собянин назвал «пляжный город» на территории парка «Остров мечты». Ещё более масштабный проект предполагается реализовать в Мневниковской пойме.

Задача властей, по словам мэра, — обеспечить каждый район города доступными и комфортными зонами для пляжного отдыха.

