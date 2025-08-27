На самые милые соревнования приехали 120 команд из разных стран Европы. В Литве состоялся международный забег корги Corgi Race. Самые быстрые хвостатые спортсмены и их хозяева собрались в Вильнюсе.

Хвостики соревновались в нескольких форматах. Некоторые бежали по одному, а часть собак — в составе команд. Параллельно с забегом проходили конкурсы на обладателя «самого могучего голоса», а также на лучший костюм.

Фото: Соцсети посетителей забега корги

Участником в самом необычном наряде оказался корги по кличке Амиго. Он пришёл на соревнования в костюме фабрики. Хвостик вальяжно расхаживал по территории с двумя маленькими дымовыми трубами, из которых клубился пар.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.