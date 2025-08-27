Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

В Литве состоялся международный забег корги

В Литве состоялся международный забег корги
Международный забег корги
Аудио-версия:
Комментарии

На самые милые соревнования приехали 120 команд из разных стран Европы. В Литве состоялся международный забег корги Corgi Race. Самые быстрые хвостатые спортсмены и их хозяева собрались в Вильнюсе.

Хвостики соревновались в нескольких форматах. Некоторые бежали по одному, а часть собак — в составе команд. Параллельно с забегом проходили конкурсы на обладателя «самого могучего голоса», а также на лучший костюм.

Фото: Соцсети посетителей забега корги

Участником в самом необычном наряде оказался корги по кличке Амиго. Он пришёл на соревнования в костюме фабрики. Хвостик вальяжно расхаживал по территории с двумя маленькими дымовыми трубами, из которых клубился пар.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Материалы по теме
Что такое каникросс и как им заниматься? Гайд для самых спортивных хозяев и их собак
Что такое каникросс и как им заниматься? Гайд для самых спортивных хозяев и их собак
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android