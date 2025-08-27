Скидки
Lifestyle Новости

Наоми Кэмпбелл продемонстрировала идеальную фигуру в бикини

Наоми Кэмпбелл продемонстрировала идеальную фигуру в бикини
Наоми Кэмпбелл
Аудио-версия:
Комментарии

Чёрная пантера показала, как проводит последние дни лета. Наоми Кэмпбелл и не думает завершать каникулы. Она отдыхает у бассейна и активно делится отпускным контентом в социальных сетях.

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл

Фото: Из личного архива Наоми Кэмпбелл

Супермодель опубликовала в личном блоге фотографию, для которой позировала в классическом чёрном бикини на завязках — такая модель купальника стабильно остаётся в тренде уже несколько сезонов. Наоми дополнила лук золотыми украшениями и солнцезащитными очками в тёмно-коричневой оправе.

«Роскошна», «Вдохновляет на то, чтобы записаться в тренажёрный зал», «Наоми как всегда великолепна», «Идеальная фигура», «Прекрасно выглядит», — пишут поклонники под кадрами с Кэмпбелл.

Комментарии
Новости. Lifestyle
