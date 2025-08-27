Танцевальный фестиваль Respect My Talent пройдёт в Москве с 19 по 21 сентября

Самые талантливые артисты страны вновь посоревнуются за звание лучших. Главный танцевальный фестиваль России Respect My Talent пройдёт в Москве с 19 по 21 сентября. Гостей ждут шоу-кейсы и мастер-классы от легенд танцевального мира, музыкальная сцена под открытым небом и множество развлечений. Событие состоится на площадке старейшего спортивного комплекса Москвы «Крылья Советов». Билеты доступны на официальном сайте.

В рамках фестиваля пройдут соревнования между самыми талантливыми танцорами в разных уровнях подготовки и стилях. В первый день, 19 сентября, судьи отберут по 16 участников в каждой номинации: дети хип-хоп до 10 лет, дети хип-хоп 11-14 лет, начинающие/про хип-хоп, начинающие/про хаус и паппинг. Лучшие по мнению судей сразятся на финальном дне баттлов, 20 сентября.

Фото: Пресс-служба фестиваля Respect My Talent

Гостей ждёт фееричное шоу от лучших танцоров России, которые посоревнуются за звание абсолютного победителя. Оценивать участников будут французские хореографы – Salah (троекратный победитель телевизионных шоу талантов, приглашённый участник Cirque du Soleil) и Rabah (входит в топ самых респектабельных педагогов Франции). А также один из самых титулованных танцоров Германии Ukay и топовый южнокорейский танцор в стиле паппинг, многократный победитель международных танцевальных баттлов Jaygee. После завершения соревнований 20 сентября всех гостей ждёт afterparty.

20 и 21 сентября в рамках Respect My Talent гости смогут посетить шоу-кейсы и мастер-классы от звёздных судей и приглашенных гостей. Их проведут все члены жюри, а также призёр и номинант различных танцевальных премий, хореограф и артист хип-хопа из Германии Franky Dee, легенда корейского паппинга Dandy.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.