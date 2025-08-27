Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Названа страна, в которой делать селфи опаснее всего

Названа страна, в которой делать селфи опаснее всего
Где опаснее всего делать селфи
Аудио-версия:
Комментарии

Тревел-эксперты рассказали, где точно нужно смотреть в оба. Аналитики юридической компании The Barber Law Firm назвали страну, где попытки сделать красивое селфи чаще всего заканчиваются плачевно. На первом месте оказалась Индия.

По данным источника, на это направление приходится 42,1% всех инцидентов, связанных с процессом съёмки фотографий. Из 271 несчастных случаев 214 закончились трагедией. 57 человек получили травмы.

На втором месте в списке — США. Там зафиксировано 45 инцидентов, 37 из них оказались фатальными. В России несчастных случаев, произошедших во время съёмки селфи, было 19.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Эксперт перечислил признаки, выдающие турагента-мошенника
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android