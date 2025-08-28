Скидки
Турэксперт прокомментировал слухи о запрете телефонов для туристов в Египте

Слухи о запрете телефонов для туристов в Египте
Сообщения о введении в Египте запрета на использование мобильных телефонов для российских туристов не соответствуют действительности. Как заявил NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, распространяемая информация является фейком.

По словам эксперта, проблема не носит массового характера, а единичные инциденты, если они и были, могли иметь разовые причины. Сейчас в стране отдыхает более 120 тыс. россиян, большинство из которых без проблем пользуются средствами связи.

Россияне прекрасно подключаются к Wi-Fi, мобильному интернету, египетским операторам через российских. У тех, кто заплатил за роуминг, связь устойчивая и хорошая.
