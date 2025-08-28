Скидки
Психолог рассказала, как не корить себя за каждую неудачу

Каждую оплошность стоит воспринимать как опыт. Бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева в беседе с NEWS.ru рассказала, как перестать корить себя за каждую ошибку. Она призвала не фокусироваться на негативных эмоциях, а извлекать из ситуации урок.

Конкретика превращает поражение в инструмент для улучшения процессов. Так, предприниматели в Кремниевой дoлинe часто используют принцип Fail Fast ― «ошибайся быстро», чтобы быстрее найти работающий путь. Когда мы расстраиваемся из-за неудачи, наша психика так сигнализирует, что произошло несоответствие между ожиданиями и реальностью. Проблема не в самих эмоциях, а в том, что мы застреваем в них, ― сказала Голубович-Красавцева.

Психолог подчеркнула важность прочувствовать все эмоции в моменте, но не напитывать их. Помочь отпустить негатив могут телесные практики.

Например, вы неудачно выступили с презентацией нового проекта, получили не самую приятную обратную связь. В первые минуты абсолютно естественно испытать обиду и разозлиться. Позвольте телу прожить это ― встаньте, пройдитесь, сделайте несколько дыхательных циклов. Это позволит снять напряжение. Но дальше важно зафиксировать, что это мнение о конкретной ситуации, а не обо мне в целом, ― рекомендовала Голубович-Красавцева.

