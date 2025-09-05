Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Терапевт назвала витамины и минералы, которые нельзя принимать вместе

Терапевт назвала витамины и минералы, которые нельзя принимать вместе
Эти витамины и минералы нельзя принимать вместе
Аудио-версия:
Комментарии

Некоторые витамины и минералы при одновременном приёме могут нейтрализовать действие друг друга или значительно снижать усвояемость, что сводит на нет пользу от добавок. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-терапевт Видновской больницы Зарема Тен.

Особое внимание врач уделила кальцию, который является главным «конкурентом» за усвоение. Как пояснила специалист, высокие дозы кальция (свыше 300 мг) могут снизить всасывание железа на 40-50%, а также ухудшить усвоение магния и цинка, поскольку эти элементы используют схожие механизмы транспортировки в кишечнике.

Эти пары следует принимать раздельно, с интервалом не менее 4-6 часов. Идеальный вариант — утром и вечером», – говорит эксперт.

Также мешают усвоению друг друга железо и цинк, железо и марганец, медь, молибден и цинк. Кроме того, высокие дозы витамина С могут разрушать витамин B12 в пищеварительном тракте, поэтому между их приёмом должен быть интервал не менее двух часов. Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) не стоит принимать одновременно с минералами-антагонистами, которые могут образовывать нерастворимые соединения.

Читайте также:
Эксперты назвали лучшие продуктовые пары, которые повышают усвоение витаминов
Эксперты назвали лучшие продуктовые пары, которые повышают усвоение витаминов

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android