Терапевт назвала витамины и минералы, которые нельзя принимать вместе

Некоторые витамины и минералы при одновременном приёме могут нейтрализовать действие друг друга или значительно снижать усвояемость, что сводит на нет пользу от добавок. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-терапевт Видновской больницы Зарема Тен.

Особое внимание врач уделила кальцию, который является главным «конкурентом» за усвоение. Как пояснила специалист, высокие дозы кальция (свыше 300 мг) могут снизить всасывание железа на 40-50%, а также ухудшить усвоение магния и цинка, поскольку эти элементы используют схожие механизмы транспортировки в кишечнике.

Эти пары следует принимать раздельно, с интервалом не менее 4-6 часов. Идеальный вариант — утром и вечером», – говорит эксперт.

Также мешают усвоению друг друга железо и цинк, железо и марганец, медь, молибден и цинк. Кроме того, высокие дозы витамина С могут разрушать витамин B12 в пищеварительном тракте, поэтому между их приёмом должен быть интервал не менее двух часов. Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) не стоит принимать одновременно с минералами-антагонистами, которые могут образовывать нерастворимые соединения.

