Учёные ответили, действительно ли работают приложения для медитации

Исследователи проанализировали данные миллионов пользователей по всему миру. Оказалось, что даже кратковременное использование приложений для медитации снижает артериальное давление, уменьшает тревожность и депрессию, а также влияет на экспрессию генов, связанных с воспалением.

Как отмечает профессор психологии Университета Карнеги-Меллона Дэвид Кресвелл, такие сервисы совершили революцию в доступности медитативных практик. Их ключевое преимущество — гибкость и персонализация. Короткие сессии от 10 до 21 минуты три раза в неделю уже показывают ощутимые результаты.

Однако сохраняется и серьёзная проблема — 95% пользователей перестают использовать приложения в течение первого месяца. Как отмечают эксперты, будущее индустрии за искусственным интеллектом, который сможет создавать по-настоящему индивидуальные программы — будь то помощь в облегчении хронической боли или в улучшении спортивных результатов.

Не думаю, что когда-либо появится полноценная замена хорошей группе медитации или инструктору. Но я считаю, что приложения для медитации — отличный первый шаг для тех, кто хочет освоить практику и начать тренировать навыки осознанности. Первые исследования показывают, что приложения для медитации помогают облегчить симптомы и даже снизить уровень биомаркеров стресса.

