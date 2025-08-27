Абоненты Yota смогут подарить копию своего тарифа друзьям

С помощью нового бесплатного сервиса абоненты Yota смогут делиться своим тарифным планом с друзьями и близкими. При этом передача тарифа другому человеку происходит с сохранением всех условий, в том числе абонентской платы.

Предложение оператора работает даже с архивными тарифами, которые больше не доступны для подключения. Чтобы воспользоваться сервисом, владельцу тарифа необходимо сгенерировать промокод в мобильном приложении или личном кабинете, а затем передать его другу через любой мессенджер. Получатель промокода, в свою очередь, оформляет новую SIM-карту в салоне Yota или переходит к оператору с сохранением номера по процедуре переноса мобильного номера (MNP).

Поделиться тарифом можно и с самим собой. В целом один человек может создать копию до пяти раз. Срок действия промокода составляет 50 дней. Если за это время он не будет использован, попытка возвращается владельцу.

«Действующие тарифы Yota уже давно стали настоящим предметом гордости для наших абонентов. Их ценят не только за низкую цену, но и за оптимальную конфигурацию — по сути, это своего рода цифровой актив, стоимость которого возрастает со временем, — отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников. — Теперь у наших клиентов появляется уникальная возможность поделиться своим любимым, тщательно подобранным тарифом с друзьями и близкими, чтобы и они смогли оценить все его преимущества»,

Сервис доступен для любых голосовых тарифов, поэтому передать свой пакет можно в любой регион — к примеру, житель Тюмени легко поделится своим тарифом с другом из Сочи.