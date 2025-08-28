Скидки
Роузи Хантингтон-Уайтли продемонстрировала идеальный пресс в купальнике

Модель путешествует с семьёй. Роузи Хантингтон-Уайтли вместе с мужем и детьми проводит каникулы на море. В личном блоге она поделилась кадрами, сделанными во время отдыха.

Фото: Из личного архива Роузи Хантингтон-Уайтли

Для кадра модель позировала перед камерой в ярком бикини на завязках. Купальник идеально подчеркнул фигуру Роузи, ради которой она, к слову, тренируется часами. Дополнением лука стала соломенная шляпка.

«Какая красивая и нежная», «Восхищаюсь её фигурой», «Меня так вдохновляет, что после рождения двоих детей Роузи удалось добиться рельефного пресса», «Красотка», — пишут поклонники под фотографией 38-летней манекенщицы.

55-летняя Наоми Кэмпбелл продемонстрировала идеальную фигуру в бикини
