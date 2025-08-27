Скидки
Профессор рассказала, помогает ли гимнастика для лица сохранить молодость

Помогает ли гимнастика для лица?
Это доступная альтернатива дорогим косметологическим процедурам. Профессор, косметолог и заслуженный врач РФ Флора Саркисова рассказала о преимуществах гимнастики для лица, или фейсбилдинге.

По словам эксперта, с возрастом мышцы лица ослабевают и растягиваются под воздействием гравитации и стресса, что ведёт к образованию морщин, потере чёткого овала и появлению второго подбородка. Специальные упражнения призваны укрепить мышечный каркас, улучшить кровообращение и лимфоток, естественным образом подтягивая контуры лица.

Ключевое преимущество фейсбилдинга — его доступность. Заниматься можно где угодно, в том числе и дома.

Эксперт отмечает, что для достижения видимого результата важна регулярность. Интенсивный курс предполагает ежедневные занятия в течение 10-14 дней. Для поддержания эффекта достаточно заниматься два раза в неделю.

Начинать занятия фейсбилдингом рекомендуется при первых признаках старения: снижении тонуса кожи, появлении «гусиных лапок» и носогубных складок. Возрастных противопоказаний к гимнастике нет.

Единственным серьёзным противопоказанием является онкология головы и шеи, так как не рекомендуется увеличивать кровоток в этой области. При этом поражения лицевых нервов не являются препятствием, и в некоторых случаях упражнения могут быть даже полезны благодаря лимфодренажному эффекту.

Подробнее о гимнастике для лица и эффективных упражнениях можно прочитать в материале.

