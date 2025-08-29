Брюс Уиллис вынужденно переехал от семьи из-за прогрессирующей болезни

Родным артиста пришлось сделать непростой выбор. Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала, что он переехал в отдельный дом. Если раньше актёр жил в окружении близких, теперь большую часть времени проводит с медицинским персоналом. Уиллис живёт в небольшом одноэтажном доме. Пространство специально адаптировали под его нужды.

Это было одно из самых трудных решений в моей жизни. Но я знала, что Брюс хотел бы такого же для наших дочерей. Он бы хотел, чтобы они жили в доме, который больше соответствует их потребностям, а не его», — сказала Хеминг.

Супруга Уиллиса уточнила, что близкие по-прежнему каждый день навещают его. Несмотря на тяжелейший диагноз, артисту удаётся сохранять контакт с женой и детьми.

У Брюса в целом хорошее здоровье. Просто мозг его подводит. Речь ухудшается, но мы научились адаптироваться. Мы общаемся с ним уже по-другому. Когда приходим навестить его, то либо проводим время на улице, либо смотрим фильм. Главное — быть там, с Брюсом», — поделилась Эмма.

