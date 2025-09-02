Скидки
Учёные выявили ключевое изменение погоды, которое заставляет людей стареть быстрее

К тревожному выводу пришли тайваньские учёные. Оказалось, что длительное воздействие экстремальной жары не просто наносит краткосрочный вред здоровью, но и ускоряет процесс биологического старения организма. Согласно новому исследованию, два года жизни в условиях волн тепла отнимают у человека 12 дней жизни.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change, основано на анализе данных почти 25 тыс. человек, за которыми наблюдали в течение 15 лет. Специалисты оценивали биологический возраст участников по ключевым показателям: артериальное давление, уровень воспаления и холестерина, а также функция лёгких, печени и почек.

Результаты показали, что наибольший ущерб жара наносит работникам физического труда, проводящим много времени на открытом воздухе. Для них два года воздействия высоких температур оборачиваются ускорением старения на целых 33 дня.

«Если воздействие аномальной жары будет накапливаться в течение нескольких десятилетий, последствия для здоровья будут гораздо серьёзнее, чем мы сообщали», — заявил ведущий автор исследования, доктор Цуй Го из Гонконгского университета. Он подчеркнул, что по своему разрушительному эффекту жара сопоставима с курением, употреблением алкоголя или неправильным питанием.

Учёные пока не могут точно назвать причины этого явления, но предполагают, что ключевую роль может играть повреждение ДНК, вызванное тепловым стрессом. Кроме того, жара косвенно вредит здоровью, ухудшая качество воздуха и повышая риски лесных пожаров.

Врач назвала главные возрастные изменения, которые нельзя игнорировать

