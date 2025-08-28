Врач ЛФК объяснила, полезна ли йога при сколиозе

Сколиоз, диагностированный у 3% населения мира, — это не просто нарушение осанки, а серьёзная патология всего опорно-двигательного аппарата. Помимо наблюдения у врача, она требует грамотных и регулярных физических нагрузок. Одним из эффективных методов поддержки признана йога, но заниматься ею нужно с учётом специфики заболевания.

Как поясняет врач ЛФК Наталия Конакова, сколиоз характеризуется не только искривлением позвоночника в виде дуг, но и вращением позвонков вокруг своей оси. Это приводит к деформации грудной клетки, таза, смещению внутренних органов и нарушению их функций, болевому синдрому и быстрой утомляемости.

При таком диагнозе традиционно противопоказаны виды спорта с асимметричной и ударной нагрузкой (теннис, прыжки). В этом случае рекомендованы плавание и адаптивная физкультура, в том числе йога, которая помогает профилактировать боль, улучшать дыхание, выровнять тело и психоэмоциональное состояние.

Главная задача — не увеличивать существующие дуги искривления, а аккуратно вытягивать позвоночник в противоположную, менее подвижную сторону. Для этого необходимо знать точное расположение дуг и направление ротации (скручивания) позвонков, что требует предварительного обследования у врача-ортопеда.

Прочитать о 10 асанах из йоги для людей со сколиозом можно в материале.