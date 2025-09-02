Нутрициолог объяснила, могут ли бананы спасти от хандры

Популярное убеждение, что бананы могут помочь в борьбе с депрессией благодаря высокому содержанию калия, является мифом. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила нутрициолог Наталья Фарисеева.

Специалист пояснила, что, хотя наблюдательные исследования и выявили связь между высоким потреблением калия и снижением риска депрессии, один банан покрывает лишь около 10% суточной нормы этого микроэлемента. Таким образом, даже употребление пяти плодов в день не обеспечит организм необходимым количеством калия.

Эксперт объяснила, что мозг — сложная система, где сигналы передаются с помощью нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин. Для их корректной работы важен не один конкретный минерал, а целый комплекс питательных веществ, включая магний, кальций и цинк.

Ключ к поддержанию психического здоровья, по словам нутрициолога, заключается не в поиске «волшебного» продукта, а в разнообразном и сбалансированном рационе.

