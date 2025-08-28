Скидки
Чемпионат для танцоров FAME TO FLAME продлил сроки подачи заявок на участие

Последний шанс поучаствовать в FAME TO FLAME
В этом году на танцевальной карте страны появилось новое имя — FAME TO FLAME, федеральный чемпионат для танцоров с гранд-финалом в Москве и общим призовым фондом более 1 000 000 рублей.

Сроки подачи заявок продлили до 13 сентября для Красноярска и до 30 сентября для Краснодара и Москвы. Стать частью нового проекта могут танцоры в возрасте от семи лет: сольные исполнители, дуэты и целые команды, независимо от уровня подготовки. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте FAME TO FLAME и загрузить видео со своим танцем.

Гранд-финал FAME TO FLAME пройдёт с 6 по 9 ноября в Москве. Чтобы попасть на него, нужно пройти отборочные этапы в одном из трёх городов: Красноярск (27-28 сентября), Москва (11-12 октября) и Краснодар (18-19 октября).

По их итогам танцоры поедут на гранд-финал в Москве, а организаторы выделят ваучеры для планирования дороги и размещения в гостинице.

Для танцоров в категории «Профессионалы» также пройдёт закрытый танцевальный кэмп. В нём участников ждут три дня практики и апгрейда внутри танцевального комьюнити: лекции, живая работа с наставниками и мастер-классы от Алексея Мечетного, Вадима Whiphead и Жени Ли. Финальным аккордом станет масштабное шоу, где определятся обладатели крупных денежных призов.

Всем участникам достанется гарантированный приз: мастер-класс от Dam’en, руководителя команды District’13 и члена французской команды SARCELLITE. Школам, ученики которых наберут больше всего зрительских голосов в онлайн-отборах, организаторы выделят приз в 100 000 рублей на развитие.

