Испанский курорт превратился в город-призрак из-за ненависти местных к туристам

Жители страны активно выступают против визита иностранных гостей. Некогда популярный курорт Бенидорм стал городом-призраком из-за того, что путешественники туда больше не приезжают.

Бенидорм теперь выглядит так

Фото: Социальные сети

По социальным сетям разлетаются кадры, сделанные на главных улицах. Если раньше там звучала музыка, работали кафе и магазины, то теперь всё пришло в запустение.

А что они хотели? Они сами нас прогоняли, — пишут туристы под роликами в Сети.

Несмотря на опыт Бенидорма, жители Испании активно выступают против путешественников. Так, 15 июня по всей стране прошла акция под лозунгом «Туризм крадёт наш хлеб, дома и будущее».

