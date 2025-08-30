Скидки
Орландо Блум рассказал, как похудел на 23 кг ради роли боксёра

Аудио-версия:
Для артиста преображения стало сильным психологическим ударом. Всего за несколько месяцев Орландо Блум похудел на 23 кг ради главной роли в фильме «Вес победы». В картине он играет профессионального боксёра.

Орландо Блум в фильме «Вес победы»

Орландо Блум в фильме «Вес победы»

Фото: Republic Pictures

Блум рассказал, что для работы над проектом ему пришлось сесть на жёсткую диету. В течение нескольких недель рацион артиста состоял лишь из тунца и огурцов. На этом фоне серьёзно подорвалось ментальное равновесие Орландо.

Сначала диетолог сократил приёмы пищи до двух в день. Потом — до одного. В течение последних трёх недель мне было можно есть только тунец и огурцы. У меня не было ни сил, ни мозгов. Я был постоянно голоден и морально, и физически. Со мной было ужасно неприятно находиться рядом», — поделился актёр в новом интервью.

