Орландо Блум рассказал, как похудел на 23 кг ради роли боксёра

Для артиста преображения стало сильным психологическим ударом. Всего за несколько месяцев Орландо Блум похудел на 23 кг ради главной роли в фильме «Вес победы». В картине он играет профессионального боксёра.

Орландо Блум в фильме «Вес победы» Фото: Republic Pictures

Блум рассказал, что для работы над проектом ему пришлось сесть на жёсткую диету. В течение нескольких недель рацион артиста состоял лишь из тунца и огурцов. На этом фоне серьёзно подорвалось ментальное равновесие Орландо.

Сначала диетолог сократил приёмы пищи до двух в день. Потом — до одного. В течение последних трёх недель мне было можно есть только тунец и огурцы. У меня не было ни сил, ни мозгов. Я был постоянно голоден и морально, и физически. Со мной было ужасно неприятно находиться рядом», — поделился актёр в новом интервью.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.