Названы самые популярные у россиян рецепты блюд с малиной

Ягоду можно съесть свежей, сделать из неё варенье и компоты или испечь с ней пироги. Медиаплатформа Food.ru провела исследование и выяснила, какие рецепты с малиной пользователи ищут чаще всего. С 2021 года общее число запросов по теме превысило 655 тыс. На первом месте в топе — натуральная пастила. Этот рецепт открывали более 31 тыс. раз.

Второе место в рейтинге рецептов занял торт «Красный бархат» с малиновой начинкой — 24 тыс. просмотров. В тройке лидеров также малиновое желе, рецепт которого привлёк внимание свыше 17 тыс. раз. На четвёртом месте в списке популярных рецептов — сметанный пирог с малиной. Использовать для него можно как свежую, так и замороженную ягоду. Этот рецепт пользователи посмотрели почти 17 тыс. раз.

Чаще всего рецептами с малиной интересовались жители пяти городов. Наибольшее число просмотров материалов о блюдах с ягодой в Нижнем Новгороде — более 18 тыс. В Екатеринбурге интерес оказался чуть ниже — 17,9 тыс. Читатели из Новосибирска открывали рецепты порядка 11 тыс. раз, а в Самаре и в Краснодаре — по 9 тыс. раз.

