Гастроэнтеролог рассказал, что делать при первых симптомах отравления грибами

В отличие от обычного несварения, отравления грибами часто проявляется лишь спустя несколько часов, когда токсины уже успевают нанести серьёзный урон печени и почкам. Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, какие действия в этом случае нужно предпринять.

Критически важным показателем является время появления первых симптомов: чем позже они проявляются, тем опаснее отравление. Например, при употреблении бледной поганки симптомы могут возникнуть только через 10-12 часов.

Эксперт выделяет два типа отравлений: желудочно-кишечные расстройства (ложные опята, некоторые сыроежки), которые проявляются тошнотой, рвотой и диареей, а также поражение жизненно важных органов (бледная поганка, мухоморы). В последнем случае к недомоганию присоединяются судороги, нарушение работы сердца и дыхания.

Особую опасность представляет период «мнимого улучшения» через один-два дня, когда кажется, что болезнь отступает. На самом деле это свидетельствует о поражении печени и почек, что без медицинской помощи может привести к коме и смерти.

Первая помощь при отравлении

Немедленно вызвать скорую помощь. Дать пострадавшему большое количество воды. Попытаться вызвать рвоту. Принять сорбенты. Сохранить остатки грибов для анализа.

Категорически запрещается давать пострадавшему противорвотные препараты или алкоголь, которые мешают выведению ядов или ускоряют их всасывание.

