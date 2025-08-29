Гастроэнтеролог рассказал, что делать при первых симптомах отравления грибами

В отличие от обычного несварения, отравления грибами часто проявляется лишь спустя несколько часов, когда токсины уже успевают нанести серьёзный урон печени и почкам. Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, какие действия в этом случае нужно предпринять.
Критически важным показателем является время появления первых симптомов: чем позже они проявляются, тем опаснее отравление. Например, при употреблении бледной поганки симптомы могут возникнуть только через 10-12 часов.
Эксперт выделяет два типа отравлений: желудочно-кишечные расстройства (ложные опята, некоторые сыроежки), которые проявляются тошнотой, рвотой и диареей, а также поражение жизненно важных органов (бледная поганка, мухоморы). В последнем случае к недомоганию присоединяются судороги, нарушение работы сердца и дыхания.
Особую опасность представляет период «мнимого улучшения» через один-два дня, когда кажется, что болезнь отступает. На самом деле это свидетельствует о поражении печени и почек, что без медицинской помощи может привести к коме и смерти.
Первая помощь при отравлении
- Немедленно вызвать скорую помощь.
- Дать пострадавшему большое количество воды.
- Попытаться вызвать рвоту.
- Принять сорбенты.
- Сохранить остатки грибов для анализа.
Категорически запрещается давать пострадавшему противорвотные препараты или алкоголь, которые мешают выведению ядов или ускоряют их всасывание.
