Названы наиболее бюджетные направления для отдыха осенью

Стоимость путёвок падает. Эксперт по туризму Майя Котляр в беседе с «Лентой.ру» рассказала, на какие направления стоит обратить внимание осенью. По её словам, с сентября по ноябрь можно поймать выгодные предложения и съездить на отдых так, чтобы не навредить бюджету.

Котляр добавила, что для дешёвого путешествия осенью внутри России отлично подойдут Сочи и Краснодарский край. Тем, кто хочет съездить за границу, можно рассмотреть страны СНГ, Египет, Бахрейн, Катар и Турцию.

По зарубежным направлениям всё очень очевидно. В первую очередь это страны СНГ. Я подразумеваю Грузию, Каспийское море. Внутри России: Сочи, Краснодарский край, Дагестан, — сказала эксперт.

