Психосоматолог рассказала, какие мысли мешают нам худеть

Определённые установки не только препятствуют снижению веса, но ещё и вредят здоровью. Психосоматолог Екатерина Тур рассказала, какие негативные установки серьёзно подрывают успешность процесса сброса лишних килограммов. По её словам, с этими мыслями сталкиваются многие худеющие.

Первая группа негативных установок — уверенность в том, что можно стать стройным благодаря какому-либо напитку для похудения или, что ещё хуже, препарату, который блокирует аппетит. Всё это очень опасная иллюзия: она может обернуться необратимыми нарушениями здоровья, когда ценой идеальной фигуры становится собственная жизнь, — сказала эксперт.

Тур подчеркнула, что часты случаи, когда негативные установки прививаются с детства. Избавиться от навязчивых идей, связанных с питанием, трудно даже во взрослом возрасте.

Это правила, которые диктуют ребёнку старшие и которые он переносит во взрослую жизнь. Требования не оставлять еду на тарелке, съедать всё до конца, есть первое, второе и третье, причём обязательно с хлебом многие помнят с детства. И это тоже сломанная нейробиологическая программа. Вы её усвоили, вырастая в той среде, которая окружала вас в самый важный период жизни, — объяснила она.

Ещё одна негативная установка связана с верой в то, что определённый продукт или блюдо может напрямую влиять на самочувствие. Многие ищут в сладостях, фастфуде и в любой другой еде нечто вроде лекарства от плохого настроения.

Это убеждённость в том, что если вы съедите шоколадку, то почувствуете себя лучше. Или уверенность, что после чашки кофе вы наконец-то вспомните потерянное ощущение свободы, которое вам так дорого. Приходя с работы, многие от души наедаются, чтобы забыть о стрессе, пережитом в течение дня, — сказала врач.

