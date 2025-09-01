Хайди Клум и её дочь произвели фурор на Венецианском кинофестивале

Хайди и Лени Клум стали звёздами церемонии открытия. Модель вместе с дочерью прошлась по ковровой дорожке. Они оделись в парные роскошные наряды.

Хайди выбрала для выхода атласное пудровое платье, а Лени позировала перед камерами в таком же наряде, но чёрного цвета. Они сделали лёгкие укладки с локонами и дополнили образы ожерельями.

Лени и Хайди Клум Фото: Mondadori Portfolio via Getty Images

Всё чаще Хайди появляется на светских мероприятиях в компании Лени. Недавно девушка начала модельную карьеру и приняла участие в нескольких рекламных коллаборациях. Клум-младшую называют достойной преемницей мамы и будущей звездой подиума.

