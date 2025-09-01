Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Хайди Клум и её дочь произвели фурор на Венецианском кинофестивале

Хайди Клум и её дочь произвели фурор на Венецианском кинофестивале
Хайди Клум
Аудио-версия:
Комментарии

Хайди и Лени Клум стали звёздами церемонии открытия. Модель вместе с дочерью прошлась по ковровой дорожке. Они оделись в парные роскошные наряды.

Хайди выбрала для выхода атласное пудровое платье, а Лени позировала перед камерами в таком же наряде, но чёрного цвета. Они сделали лёгкие укладки с локонами и дополнили образы ожерельями.

Лени и Хайди Клум

Лени и Хайди Клум

Фото: Mondadori Portfolio via Getty Images

Всё чаще Хайди появляется на светских мероприятиях в компании Лени. Недавно девушка начала модельную карьеру и приняла участие в нескольких рекламных коллаборациях. Клум-младшую называют достойной преемницей мамы и будущей звездой подиума.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Роузи Хантингтон-Уайтли продемонстрировала идеальный пресс в купальнике
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android