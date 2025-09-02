Биолог рассказала, почему важно обрабатывать царапины от домашних животных

В некоторых случаях рана может быть опасна. Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва в беседе с Life.ru рассказала, почему нельзя игнорировать царапины от домашних животных.

Через кошачьи царапины передаётся фелиноз — инфекция, чаще вызываемая бактерией рода Бартонелла, например, Bartonella henselae, которая может проникнуть в организм человека через повреждённую кожу. Около 30-40% домашних и бездомных кошек могут являться переносчиками этой бактерии, — объяснила эксперт.

Золотарёва подчеркнула, что при сниженном иммунитете и получении глубокой царапины возбудитель инфекции может попасть в кровь и вызвать сильное воспаление с возможным поражением внутренних органов. Биолог посоветовала тщательно обрабатывать царапины даже от домашних кошек.

При глубокой царапине можно дополнительно обработать место перекисью водорода или хлоргексидином, а затем нанести антисептик — йод или зелёнку. В случае появления признаков воспаления — покраснения, отёка, боли или гноя — необходимо обратиться к врачу, желательно к инфекционисту или хирургу. Особенно это актуально, если поцарапало бездомное животное.

Материалы по теме Психолог объяснил, почему люди заводят домашних животных вместо детей

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.