Биолог рассказала, почему важно обрабатывать царапины от домашних животных

В некоторых случаях рана может быть опасна. Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва в беседе с Life.ru рассказала, почему нельзя игнорировать царапины от домашних животных.
Через кошачьи царапины передаётся фелиноз — инфекция, чаще вызываемая бактерией рода Бартонелла, например, Bartonella henselae, которая может проникнуть в организм человека через повреждённую кожу. Около 30-40% домашних и бездомных кошек могут являться переносчиками этой бактерии, — объяснила эксперт.
Золотарёва подчеркнула, что при сниженном иммунитете и получении глубокой царапины возбудитель инфекции может попасть в кровь и вызвать сильное воспаление с возможным поражением внутренних органов. Биолог посоветовала тщательно обрабатывать царапины даже от домашних кошек.
При глубокой царапине можно дополнительно обработать место перекисью водорода или хлоргексидином, а затем нанести антисептик — йод или зелёнку. В случае появления признаков воспаления — покраснения, отёка, боли или гноя — необходимо обратиться к врачу, желательно к инфекционисту или хирургу. Особенно это актуально, если поцарапало бездомное животное.
