Фестиваль New Star Weekend пройдёт с 25 по 28 сентября

На курорте «Роза Хутор» соберутся спортивные, визуальные, творческие комьюнити России. Лайнап события в этом году вторит фестивальной концепции INNERGLOW — внутреннего света, который привозит с собой в горы каждый участник.

На сценах фестиваля выступят «СТАНЦИЯ МЕТРО ГОРЬКОВСКАЯ», RNDM CREW, UGLI, SYMBOL – live band, «КАЗУСКОМА», D.A.L.I. b2b M.E.G. b2b NERAK, LOUD BOYZ с LËKAJORDANN, GROMKIY, ADETTE, THE DAWLESS, Петаром Мартичем, it alone, safetypleace с лайвом, Yablochko Zelenoe, Easy Fresh и Ilya Gadaev, obraza net, Sofia Rodina, Abelle, Roma Ptashenko.

Фестиваль New Star Weekend Фото: Пресс-служба фестиваля New Star Weekend

Впервые на New Star Weekend — проект TΛLISMAN 001 объединения PANTERRA. Специально для друзей фестиваля художники создадут музыкальную арт-инсталляцию, рифмующуюся с главной концепцией — внутреннего сияния, освещающего пространство горного курорта. Здесь каждый сможет найти свои смыслы, свой вайб, своих единомышленников, по-настоящему перезагрузиться и прочувствовать всю незабываемую атмосферу New Star Weekend.

