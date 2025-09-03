Эксперт объяснил, с какими продуктами нельзя сочетать энергетики

Энергетические напитки могут стать причиной серьёзных проблем со здоровьем при неправильном употреблении. Особую опасность представляет их сочетание с некоторыми продуктами, предупредил доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, высокие дозы кофеина, таурина и сахара в составе энергетиков оказывают мощную нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы. Это может провоцировать скачки давления, тахикардию, нарушения сна, тревожность и даже панические атаки.

Однако риски многократно возрастают, если сочетать стимулирующий напиток с другими продуктами. Самой опасной комбинацией Панов назвал алкоголь.

Алкоголь действует как депрессант, а энергетик как стимулятор. Такое противодействие может привести к тому, что человек не ощущает степень опьянения, продолжает пить и в результате получает тяжёлую интоксикацию.

Не менее рискованно смешивать энергетики с другими источниками кофеина: кофе, чаем или шоколадом. Это прямая дорога к передозировке кофеином с соответствующими последствиями для сердца.

Кроме того, жирная пища делает эффект от напитка непредсказуемым и создаёт чрезмерную нагрузку на печень, а кислые цитрусовые соки в сочетании с энергетиком могут вызвать раздражение слизистой желудка.

