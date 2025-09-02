Ирина Шейк продемонстрировала идеальную фигуру в бикини

Модель продолжает активно делиться отпускным контентом. В личном блоге она опубликовала фотографию, для которой позировала в бикини во время отдыха у моря.

Ирина Шейк Фото: Из личного архива Ирины Шейк

Шейк выбрала классическое бикини молочного цвета. Изюминка купальника — вязаный рисунок. Такая простая деталь делает любой пляжный лук более интересным и стильным. Образ отлично подчеркнул и без того идеальную фигуру Ирины. Поклонники поспешили это отметить.

«Какая она роскошная», «Идеальный пресс», «Я всё ещё мечтаю о такой же талии», «Она вдохновляет меня на то, чтобы тренироваться», «Прекрасна», — пишут пользователи Сети под снимком Шейк.

